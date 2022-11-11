Криминал 11 ноября 2022, 03:02 Полицейские Ленобласти задержали подростка, который ограбил дом почтальона

Читать 360tv в

Подросток из Тосненского района Ленинградской области ограбил дом почтальона. Полицейские задержали злоумышленника на следующий день. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

С заявлением в полицию обратился 29-летний почтальон АО «Почта России». Он рассказал, что неизвестный проник к нему в дом в Рябово и вынес оттуда ноутбук, планшет, системный блок и масляный радиатор. Сумма ущерба составила 23 500 рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Реклама

Задержать злоумышленника удалось на следующий день. Им оказался 17-летний подросток.

Реклама