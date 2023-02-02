Криминал 02 февраля 2023, 23:29 Полицейские Ленобласти задержали мужчину, который угрожал убийством сотруднице магазина

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Пьяный мужчина угрожал убийством сотруднице магазина на проспекте Урицкого в Луге. Злоумышленника задержала полиция. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина 1 февраля пришел в магазин в состоянии опьянения и начал угрожать ножом кассирше. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения.

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Один из сотрудников нажал на тревожную кнопку. Спустя несколько минут дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности.