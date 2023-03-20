Криминал 20 марта 2023, 13:58 Полицейские Ленобласти обнаружили нарколабораторию в доме умершего риелтора

Читать 360tv в

Полицейские Ленинградской области обнаружили в частном доме на Лесной улице в Тосно нарколабораторию после того, как приехали на вызов о смерти 30-летнего хозяина жилья. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась 37-летняя сестра мужчины. Приехав на вызов, сотрудники органов обнаружили в доме 27 канистр с неустановленной жидкостью, два мешка мефедрона по 25 килограммов, весы, стеклянные колбы и банки, насос, противогазы и комбинезон для химзащиты.

Реклама

Сам погибший работал риелтором. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти, однако точно причину гибели удастся определить после экспертизы.

Реклама