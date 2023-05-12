Криминал 12 мая 2023, 00:49 Полицейские Ленобласти нашли два подпольных арсенала оружия и боеприпасов

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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Петербурга и Ленобласти во взаимодействии с ФСБ задержали двоих местных жителей. Их заподозрили в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «МВД Медиа».

У 60-летнего жителя Всеволожска обнаружили два пистолета-пулемета, револьвер, пять пистолетов, ракетницу, свыше 300 патронов, затвор и приспособление для бесшумной стрельбы и 83 единицы холодного оружия. Также у жителя Ульяновки выявили автомат Калашникова, четыре пистолета, револьвер, более 250 патронов.

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В отношении мужчин возбудили уголовные дела.