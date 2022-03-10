Полицейские Ленинградской области задержали подозреваемых в обмане пенсионерки

Полицейские Ленинградской области задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По версии следователей, 21-летняя уроженка Калининградской области и 24-летний житель Ульяновской области проверяли перепады напряжения в электросети в доме на улице Кингисеппа в городе Луга. Злоумышленники приехали в область «для реализации реле напряжения».

У молодого человека полицейские изъяли чек на сумму в 21 тысячу рублей. Оказалось, что 84-летняя пенсионерка, проживающая в этом доме купила деталь по сильно завышенной цене. Пострадавшая написала завление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».