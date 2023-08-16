Криминал 16 августа 2023, 19:04 Полицейские Краснодарского края задержали подозреваемых в двойном убийстве

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Полицейские Краснодарского края задержали троих подозреваемых в убийстве двух человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Тела двоих ранее пропавших мужчин обнаружили на окраине села Новопавловка. На них были признаки насильственной смерти. Спустя время удалось задержать троих подозреваемых в возрасте 23, 40 и 43 лет.

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Выяснилось, что злоумышленники убили пострадавших во время бытового конфликта. Трупы они вывезли за пределы жилого сектора, чтобы скрыть следы преступления.