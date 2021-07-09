Полицейские Колумбии задержали насильника-педофила

Полицейским Колумбии задержали работника детского сада по кличке Маноло, который изнасиловал 21-го ребенка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter мэра Колумбии.

«Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус», — рассказал мэр Медельина.

Преступник работал помощником на кухне в детском саду. Его ждет суд.