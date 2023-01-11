Криминал 11 января 2023, 21:52 Полицейские Кировской области задержали мужчину, который скрывался от заключения с 2007 года

Читать 360tv в

Сотрудники УФСИН Кирова задержали злоумышленника, который скрывался от заключения с 2007 года. Его приговорили к сроку за присвоение и растрату средств в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщило издание «Первоисточник».

Реклама

Изначально злоумышленника приговорили к условному заключению. Однако, когда в 2007 году его срок заменили на 3,6 года в колонии общего режима, он бросился в бега. Мужчина порвал отношения со всеми близкими и уехал. На новом месте осужденный нашел себе другую супругу. Задержать его удалось лишь недавно. Теперь злоумышленнику предстоит отбыть наказание в исправительной колонии, написали Nation News.