Полицейские Кирова прокатили подростка до отделения в багажнике машины

Между оперативником и 15-летним подростком произошел конфликт. Правоохранитель вызвал на помощь коллег, чтобы справиться с молодым человеком. В отдел юношу решили везти на личном автомобиле, для этого решили положить задержанного в багажник.

Уже в отделении молодой человек рассказал о страшном вояже, который ему устроили полицейские. По его словам, он не понимал, куда его везут, и уже считал последние часы своей жизни. Кроме того, во время поездки в багажнике он отбил себе все бока.

Следственное управление СК по Кировской области завело уголовное дело против полицейского и его коллег, которые предпочитают возить задержанных подростков в багажнике. Им грозит обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Управлении МВД по Кировской области начали служебную проверку по деятельности сотрудника. Если его вину докажут, то его привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов.