Криминал 27 декабря 2022, 00:53 Полицейские Кемеровской области задержали браконьеров, которые убили 12 косуль

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Сотрудники полиции Кемеровской области задержали четверых браконьеров. Злоумышленники убили 12 косуль, однако не успели забрать добычу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Браконьеры охотились на территории природного заказника «Антибесский». Их обнаружил охранник департамента охраны объектов животного мира Кузбасса, который обратился в полицию.

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Прибыв на место, сотрудники органов обнаружили 12 тел животных. Охотники попытались скрыться, однако спустя время их удалось задержать. Они оказались жителями Мариинска. Против них возбудили уголовное дело.

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