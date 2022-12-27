27 декабря 2022, 00:53
Полицейские Кемеровской области задержали браконьеров, которые убили 12 косуль
Сотрудники полиции Кемеровской области задержали четверых браконьеров. Злоумышленники убили 12 косуль, однако не успели забрать добычу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Браконьеры охотились на территории природного заказника «Антибесский». Их обнаружил охранник департамента охраны объектов животного мира Кузбасса, который обратился в полицию.
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Прибыв на место, сотрудники органов обнаружили 12 тел животных. Охотники попытались скрыться, однако спустя время их удалось задержать. Они оказались жителями Мариинска. Против них возбудили уголовное дело.
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