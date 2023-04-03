03 апреля 2023, 16:33
Полицейские Казахстана задержали женщину, которая продавала своих детей
Полицейские Казахстана задержали гражданку Узбекистана, которая продавала своих детей семейным парам. Об этом сообщил Nation News со ссылкой на портал Liter.kz.
По предварительным данным, первое преступление подозреваемая совершила в 2018 году. Тогда она продавал своего новорожденного ребенка семейной паре.
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Аналогичный поступок она совершила в 2022 году. Тогда женщина продала свою трехлетнюю дочь. За сделку она получила миллион тенге. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело.
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