Криминал 03 апреля 2023, 16:33 Полицейские Казахстана задержали женщину, которая продавала своих детей

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Полицейские Казахстана задержали гражданку Узбекистана, которая продавала своих детей семейным парам. Об этом сообщил Nation News со ссылкой на портал Liter.kz.

По предварительным данным, первое преступление подозреваемая совершила в 2018 году. Тогда она продавал своего новорожденного ребенка семейной паре.

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Аналогичный поступок она совершила в 2022 году. Тогда женщина продала свою трехлетнюю дочь. За сделку она получила миллион тенге. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело.