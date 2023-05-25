Криминал 25 мая 2023, 19:23 Полицейские изъяли у жителя Новороссийска 1300 литров контрафактного алкоголя

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Сотрудники полиции Краснодарского края обнаружили у жителя Новороссийска контрафактный алкоголь на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 70-летний местный житель производил поддельное спиртное, после чего сам развозил нелегальный алкоголь покупателям. В ходе обысков в доме мужчины правоохранители обнаружили более 1300 литров спиртной продукции.

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Отмечается, что обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы.