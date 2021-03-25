Полицейские изъяли у дочери Шпигеля подарки от Баскова

У дочери бизнесмена Бориса Шпигеля, который проходит обвиняемым по делу о даче крупной взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, провели обыски. У нее изъяли все драгоценности, подаренные бывшим мужем Николаем Басковым.

Несколько дней назад Шпигеля и его жену задержали по делу о даче взятки Белозерцеву. В интервью «Коммерсанту» бизнесмен возмутился обысками в его доме и в квартире его дочери.

«А еще провели обыск у моей дочки. У нее изъяли кольца и украшения. Но, послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек», — сказал он.

Предпринимателю не понравилось, как полицейские обращались с его коллекцией старинных книг XVII–XIX и начала XX века. Его беспокоит, что следователи положили их просто в ящики, где они могут испортиться.

Пензенский бизнесмен Борис Шпигель известен в России не только как глава группы фармацевтических компаний «Биотэк», но и как бывший продюсер и тесть известного певца Николая Баскова. После развода со Светланой Шпигель предприниматель запрещал артисту общаться со своим сыном, сообщал «Московский комсомолец».

Басманный суд арестовал Бориса Шпигеля по делу о коррупции.