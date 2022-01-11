Полицейские изъяли 30 кг марихуанны у мужчины в Хабаровском крае

Правоохранители изъяли 30 килограммов марихуаны у жителя поселка в Хабаровском крае. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По данным газеты «Известия», мужчина рассказал, что нашел в лесу дикую коноплю, а потом собрал ее для личного использования.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории частного домовладения 39-летнего подозреваемого полицейские обнаружили пять бидонов и полимерные пакеты с растительной массой с характерным запахом», — рассказали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.