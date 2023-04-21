Криминал 21 апреля 2023, 17:42 Полицейские Ижевска задержали подозреваемых в двойном убийстве

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Троих несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет и 20-летнего молодого человека задержали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщили «Новые Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Тела двух мужчин, 41 и 42 лет, с явными признаками насильственной смерти нашли во дворе дома на улице Дзержинского. По предварительным данным, их убили четверо друзей. Вечером, 20 апреля, они пришли в гости к товарищу, который жил с бабушкой.

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В квартире к приходу злоумышленников уже были двое визитеров. Они-то и поссорились с вновь прибывшими молодыми людьми. Конфликт быстро перерос в драку. В результате мужчин забили до смерти, а их тела выбросили рядом с мусорными баками, передает ИА Nation News.