Полицейские из Ростова «накрыли» лабораторию по производству наркотиков под Новочеркасском

Ростовские полицейские и сотрудники Росгвардии «накрыли» нелегальную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ростовской области.

44-летний житель Октябрьского района выращивал коноплю в специально оборудованной лаборатории. После захвата помещения сотрудники органов нашли там 30 горшков с растущей коноплей.

Злоумышленнику удалось вырастить около 1,5 килограмма запрещенных препаратов. По словам задержанного, растение он выращивал для личного употребления. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — «Хранение наркотических веществ» и «Выращивание наркотических растений».