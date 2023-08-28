Криминал 28 августа 2023, 11:43 Полицейские из Москвы задержали в Сочи подозреваемых в ограблении посетителя столичного кафе Столичные полицейские задержали в Сочи двоих подозреваемых в ограблении москвича РИА «Новости»

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Столичная полиция задержала двух злоумышленников, ограбивших посетителя московского кафе. Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД России, подозреваемые после совершения преступления уехали в Сочи, где их и поймали правоохранители.

По версии следствия, возле кафе на Ладожской улице двое мужчин напали на посетителя, похитив у него смартфон и серебряную цепочку с крестиком. При этом они нанесли пострадавшему несколько ударов по ноге и шее. После двое мужчин в возрасте 20 и 25 лет уехали в курортный город.

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«В отношении них следователями ОМВД России по Басманному району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе МВД.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после массовой драки в Электростали 27 августа — тогда двое мужчин оказались в больнице с ножевыми ранениями.