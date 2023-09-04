Криминал 04 сентября 2023, 19:11 Полицейские из Кургана задержали мужчину, совершившего убийство 26 лет назад

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Сотрудники уголовного розыска УМВД Курганской области совместно с региональным следственным управлением СК завершили расследование убийства, которое произошло 26 лет назад. Подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальные сайты ведомств.

Преступление произошло в декабре 1997 года. В Кургане застрелили мужчину. Пистолет полицейские смогли найти, однако владелец оружия был непричастен к убийству.

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Накануне удалось установить личность злоумышленника. Им оказался уроженец Шатровского муниципального округа, который совершил преступление из-за денежного долга. После преступления мужчина покинул Курганскую область.

Его задержали. Злоумышленник признался в преступлении.