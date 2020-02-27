Полицейские из Иркутска будили мужчину электрошокером. Он умер во сне

Поездка в такси стала последней в жизни для молодого человека из Иркутска. Он уснул в салоне, а когда его попытались разбудить — умер. Взбодрить пассажира электрошокером решили полицейские.

Таксист не смог разбудить 24-летнего клиента и попросил помощи у сотрудников правоохранительных органов, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Приехавшие на вызов полицейские решили, что мужчину разбудит удар электричеством. «Ударили, и он умер», — рассказал депутат городской думы Александр Квасов.

Парламентарий считает, что сотрудники полиции использовали спецсредство без имеющихся на то оснований. Они «вышли за пределы своих полномочий».

Молодой человек погиб еще 15 февраля. После случившегося возбудили уголовное дело. Полицейских после служебной проверки уволили. Суд решил арестовать подозреваемых — под стражей они пробудут два месяца.

В Челябинске осудили бывшего охранника. Он пытал пациентов больницы и их родственников электрошокером. Одна из жертв мужчины получила около 50 разрядов. Врачам также потом пришлось лечить ей сломанное ребро.