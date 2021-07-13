Полицейские из Читы задержали совершившего более 20 краж вора

Читинским полицейским удалось задержать мужчину, который, по версии следствия, был причастен к более чем двум десяткам ограблений. Об этом сообщил «Царьград».

Как предполагают полицейские, на протяжении года 37-летний мужчина совершал ограбления. Обвиняемый действовал всегда по одинаковому сценарию: он забирался в незапертые помещения и забирал оттуда лежавшие на виду мобильные телефоны, ноутбуки, кошельки и другие мелкие вещи.

Следователям удалось установить, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. По версии полицейских, он совершил более 20 краж. На данный момент решается вопрос об уголовном сроке.