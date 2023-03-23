23 марта 2023, 17:46
Полицейские из Адыгеи стали фигурантами уголовного дела за передачу ритуальным агентствам сведений об умерших
Двое участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Майкопу стали фигурантами уголовного дела. Мужчин заподозрили в передаче данных об умерших людях ритуальным агентствам за вознаграждение. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Адыгея.
Как установили следователи, подобной деятельностью они занимались на протяжении года. За свои услуги мужчины получали порядка 20 тысяч рублей.
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Выясняются обстоятельства случившегося. В пресс-службе ведомства отметили, что в отношении участковых проводится служебная проверка.
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