Криминал 17 апреля 2024, 16:59 Полицейские Ивановской области задержали хулигана за стрельбу у магазина

Читать 360tv в

В Палехе задержали 44-летнего мужчину, который устроил стрельбу около магазина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Ивановской области.

Местный житель праздновал день рождения, потом пришел в магазин, чтобы купить еще алкоголя. Там он встретил соперника, который ухаживал за той же дамой, что и именинник. Мужчины вышли на улицу для разговора. Завязалась драка. В итоге именинник вытащил пистолет и выстрелил в воздух.

Реклама

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана, в отношении него возбудили уголовное дело.

Авторы: