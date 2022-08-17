Полицейские Хабаровска задержали двух пьяных пассажиров самолета

Полицейские задержали двух пассажиров бизнес-класса самолета, который направлялся из Владивостока в Хабаровск. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили разборки. Своим поведением они мешали другим пассажирам. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Между двумя мужчинами возник серьезный конфликт, который грозил перерасти в драку. Стюардесса попыталась успокоить дебоширов, однако у нее не получилось это сделать. В разборки пришлось вмешаться командиру самолета. По прибытии мужчин задержали сотрудники полиции.