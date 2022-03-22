Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, избившего инвалида за просьбу не пить пиво

Злоумышленника, который избил инвалида в Екатеринбурге, задержали. Причиной агрессивного поведения послужила просьба не распивать алкоголь в подъезде. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщила жена пострадавшего, ее 54-летний супруг, имеющий инвалидность, получил тяжелые травмы от ударов. Его доставили в медицинское учреждение.

«Подозреваемый в нападении мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 12 при участии коллег из городского УМВД в результате оперативно-розыскных мероприятий», — рассказали в ведомстве.