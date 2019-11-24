Полицейские догнали убийцу из Питера в Карелии

Полицейские из Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, догнав его в Карелии. Тот не справился с управлением и врезался в автомобили на встречке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 23 ноября полицейские нашли труп 37-летней женщины в квартире на улице Коммуны. Правоохранители выяснили, что погибшая женщина жила с 20-летним мужчиной, который в этот момент отсутствовал. Они также заметили, что возле дома нет принадлежавшего женщине автомобиля Mitsubishi Lancer.

Оперативники установили, что пропавший автомобиль видели в Приозерске, где живет молодой человек, и что он выдвинулся в Карелию. Тогда оперативники на личном автомобиле Audi отправились в погоню и догнали его на 161-м километре автодороги «Сортавала» на территории Карелии.

«Сотрудниками полиции было организованно преследование иномарки. Пытавшийся скрыться водитель, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение по касательной с автомобилем Volkswagen Tiguan и автомобилем Audi, где находились сыщики», — сообщили в пресс-службе.

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Мужчину задержали. В аварии никто не пострадал, автомобиль сотрудника полиции получил незначительные повреждения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве.

Соседи погибшей женщины рассказали, что семья казалась им позитивной. От них никогда не было сложно криков или ругани, передают «Невские новости».

Как узнала «Фонтанка», задержанный — Даниил Васильев. Он существовал за счет своей сожительницы, а убил ее, когда она назвала его «альфонсом».