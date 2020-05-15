Полицейские до смерти избили мужчину в Томске. Их арестовали

Трое сотрудников полиции вломились в квартиру сельского жителя. Они отвезли мужчину в отделение, где сильно избили. Пострадавший скончался, а правоохранителей уволили и арестовали.

«По ходатайству следственных органов обвиняемые заключены судом под стражу. В ходе следствия они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

Следователи выяснили, что в ночь на 1 мая трое сотрудников полиции незаконно вломились в квартиру жителя села Бакчар. Они не имели для этого никаких оснований, «ложно воспринимая интересы службы». Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, где начали бить его по телу и голове. Через некоторое время мужчина скончался от травм.

На полицейских завели уголовные дела о превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства и ждут результатов судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.