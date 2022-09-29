Полицейские Челябинской области задержали мужчину за ложное сообщение о минировании | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 05:06 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские Челябинской области задержали мужчину за ложное сообщение о минировании

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Житель Миасса Челябинской области задержали за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчина обратился в полицию и рассказал о возможном минировании одного из домов. На место происшествия прибыли сотрудники органов, однако им не удалось обнаружить взрывчатку.

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Звонившего задержали. Им оказался 46-летний безработный местный житель. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве».

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