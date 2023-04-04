Криминал 04 апреля 2023, 15:54 Полицейские Челябинской области задержали 15 черных риелторов

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В Челябинской области полицейские задержали 15 человек, которые состояли в ОПГ. Злоумышленники мошенническим путем присваивали себе жилье умерших, а также людей с психическими отклонениями. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные официального представителя МВД Ирины Волк.

Своими действиями члены ОПГ нанесли пострадавшим ущерб в размере 60 миллионов рублей. На их счету порядка 20 аналогичных случаев. Они переоформляли на себя жилье умерших людей. Для этих целей злоумышленники использовали поддельные документы. Также они втирались в доверие к людям с алкоголизмом и предлагали им продать жилье вместе с долгами в обмен на заселение в общежитие. Спустя время пострадавших выгоняли из арендованного жилья.