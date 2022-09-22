Полицейские Челябинской области раскрыли дело о даче ложных показаний | 360°

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Полицейские Челябинской области раскрыли дело о даче ложных показаний

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Жительницу Чесменского района Челябинской области уличили в даче ложным показаний. Злоумышленница заявила, что у нее якобы похитили мобильный телефон. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Губерния — Южный Урал».

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Женщина обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что гаджет у нее похитил водитель такси. В ходе разбирательств удалось выяснить, что женщина сама отдала ему телефон в качестве оплаты за проезд, рассказали в  ГУ МВД России по региону. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

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