Криминал 13 июня 2023, 14:43 Полицейские Челябинска задержали двоих подозреваемых в бандитизме

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Двоих братьев из Магнитогорска задержали по подозрению в бандитизме. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следователей, мужчины совершили несколько эпизодов разбойного нападения. Первое преступление произошло в селе Кусимовского Рудника Республики Башкортостан. Вооруженные мужчины проникли в дом местных жителей. Там они напали на супругов.

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Другое нападение братья совершили 5 сентября в Челябинске.

«Злоумышленники под предлогом продажи автомобиля встретились с покупателем и попытались завладеть денежными средствами в размере свыше миллиона рублей», — отметили в ведомстве.