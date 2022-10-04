Полицейские арестовали злоумышленников, которые публиковали фейки в Сети | 360°

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04 октября 2022, 23:09

Полицейские арестовали злоумышленников, которые публиковали фейки в Сети

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Сотрудники полиции Москвы задержали злоумышленников, которые публиковали фейки в Интернете и требовали деньги за их удаление. Об этом сообщил RT.

Подозрение пало под  50-летний житель Москвы, его сын, а также уроженец Ульяновска. Мужчины владели сетью Telegram-каналов. В них они публиковали фейковую информацию о высокопоставленных лицах, передало Ura.ru.

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Против злоумышленников возбудили уголовные дела, написали «Дни.ру».

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