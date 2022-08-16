Полицейские арестовали мужчину с наркотиками в Петербурге

Мужчину, которого задержали на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге с партией запрещенных веществ, арестовали до октября. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По версии следователей, злоумышленник приобрел свертки с наркотиками, которые в дальнейшем планировал сбывать. Мужчину задержали сотрудники ДПС и изъяли у него препараты. Сотрудники полиции установили, что ранее подозреваемый уже отбывал наказание. Куйбышевский районный суд принял решение заключить его под стражу до 13 октября 2022 года.