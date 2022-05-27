Полицейские Анапы начали розыск мужчины, которого заподозрили в убийстве в ходе драки

Поножовщина, которая закончилась убийством, произошла в Анапе на улице Крымская. Один из подозреваемых в совершении преступления скрылся. Полицейские организовали его поиски. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ссора между группой людей произошла 24 мая. В результате один из злоумышленников ранил двоих парней 22 и 25 лет, которые являлись братьями, ножом. После этого он покинул место происшествия. Пострадавших госпитализировали. В результате младший из братьев погиб. За жизнь старшего врачи продолжают бороться.

Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас они разыскивают злоумышленника. Его личность уже удалось установить.