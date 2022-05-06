Политик Косанов раскритиковал поправки в Конституцию Казахстана

Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов назвал поправки в Конституцию страны «половинчатыми». Он уверен, что большинство местных жителей их не поддержат. Об этом сообщила НСН.

По его словам, такие меры не обеспечат переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской с влиятельным парламентом и подотчетным правительством».

«Также смущает то, что референдум будет проводиться слишком поспешно, эти инициативы не были обсуждены в обществе», — рассказал Косанов.

Он отметил, что после массовых протестов, которые происходили в январе, жители страны хотят глобальных перемен во внутренней политике, а не «косметических».