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    06 мая 2022, 16:17

    Политик Косанов раскритиковал поправки в Конституцию Казахстана

    Дарья Морозова

    Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов назвал поправки в Конституцию страны «половинчатыми». Он уверен, что большинство местных жителей их не поддержат. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, такие меры не обеспечат переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской с влиятельным парламентом и подотчетным правительством».

    «Также смущает то, что референдум будет проводиться слишком поспешно, эти инициативы не были обсуждены в обществе», — рассказал Косанов.

    Он отметил, что после массовых протестов, которые происходили в январе, жители страны хотят глобальных перемен во внутренней политике, а не «косметических».