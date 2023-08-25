25 августа 2023, 10:46
Политически мотивированные приговоры судов Украины в Донбассе отменят
Генпрокуратура начала отменять приговоры судов Украины в новых регионах РФ
В Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках отменят политически мотивированные приговоры украинских судов. Генпрокуратура России внесла 126 представлений, семь из которых суд одобрил.
«Установлено, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей признавались виновными за их политические и идеологические убеждения», — сообщили в надзорном ведомстве.
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Под отмену попадут политически мотивированные вердикты украинских судов, которые вынесли до освобождения новых регионов России из-под контроля киевского режима. Генпрокуратура сообщила, что некоторые из них вынесли за участие в референдумах о самоопределении ДНР и ЛНР.
В городские и районные суды направили 126 представлений, семь из которых удовлетворили. Действующие уголовные разбирательства остановили за отсутствием состава преступления.
На Украине заочно осудили председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.
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