Полгода брака и подработка на стройке. Брат пострадавшей рассказал о ревнивце, напавшем на нее в магазине в Татарстане

Изрезавший свою бывшую жену в магазине Заинска никогда официально не работал. Он всю жизнь шабашил на стройке. Мужчина официально устроился куда-то охранником лишь после того, как пострадавшая обвинила его в изнасиловании и написала заявление, рассказал «360» брат женщины.

«Он строитель-отделочник, шабашник, никогда в жизни официально не работал. На данный момент устроился с учетом судебных тяжб официально куда-то в охрану на полставки. Но в этой охране он не работал и так же продолжал шабашить. Это с его слов», — рассказал «360» брат пострадавшей женщины.

Собеседник добавил, что в официальном браке его сестра была с изрезавшим ее мужчиной всего полгода, после чего подала на развод. Он сообщил, что от смерти ее спасла джинсовая куртка. В больнице ему рассказали, что агрессивный мужчина ранил свою бывшую жену не ножом, а отверткой.

Ранее знакомый пострадавшей сообщил, что экс-супруг полтора месяца назад избил ее и сломал ребро. Житель Заинска набросился на свою бывшую жену в супермаркете. Женщина сейчас находится в больнице. Информации о ее состоянии пока нет.