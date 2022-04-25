Подозреваемый в совершении взрыва в доме Петербурга уже попадал в поле зрения полиции

Подозреваемый в подготовке взрыва в жилом доме Санкт-Петербурга обычно был приветливым, здоровался с соседями. Однако зимой он вел себя неадекватно, потребовалась даже помощь полиции. Об этом «360» рассказал житель дома Андрей.

По его словам, молодой человек учился в школе с его дочкой. Внешне выглядел адекватным, здоровался. Прошедшей ночью его, как заявил Андрей, его задержала полиция. Это уже не первый эпизод столкновения мужчины с правоохранительными органами.

«В начале зимы вызывали полицию — что он что-то там стучал, орал. Собирался поджечь квартиру, были у него такие сдвиги. Была переписка с соседями, что он опять буянит», — поделился собеседник «360».

Он добавил, что после случившегося приехал папа молодого человека. Обычно глава семьи живет на даче, мама у подозреваемого умерла.

Сам Андрей взрыва не слышал.

«Я услышал около 03:00 — заломали что-то двери там, стуки громкие наверху в нашей парадной. Я подошел к окну, увидел — стоят пожарные, МЧС. Нас вывели на улицу. И вот мы где-то с 03:00 до 06:00 были на улице», — вспомнил он.

По его словам, приехал автобус, жителям предложили зайти в него и погреться. Пустили обратно в дом только около 06:00 — и то не всех, а тех, кто с первого по шестой этаж.

«Выше Следственный комитет работал, взрывотехники. Повреждения — восьмой этаж, где было взрывное устройство самодельное. Там двери были выбиты в квартирах. Выбило двери у лестницы, в парадной, восьмой-девятый этажи — стеклопакеты выбиты. Стеклопакет упал на припаркованную машину, повредил. Почему-то наличники, где лифтовые двери, были повреждены. Взрывная волна пошла по шахте», — поделился информацией собеседник «360».

По данным следственных органов, взрыв произошел в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года.

«Около квартиры, расположенной на восьмом этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту, произошел хлопок, предположительно, петарды, в результате чего были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон. В результате произошедшего пострадавших нет», — сообщили в региональном СК.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Расследование дела продолжается.

Издание «Фонтанка» написало, что мужчина в маске оставил фейерверк около входа в квартиру 35-летнего мужчины, который был участником сообщества пранкеров и хотел покинуть его.