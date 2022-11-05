Покушение произошло на судью Верховного суда ДНР в Углегорске | 360°

Криминал 05 ноября 2022, 10:20 Покушение произошло на судью Верховного суда ДНР в Углегорске Центр общественных связей МВД ДНР: на судью Верховного суда совершили покушение

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На судью Верховного суда Донецкой Народной Республики совершили покушение в Углегорске. Он ранен и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД ДНР в своем Telegram-канале.

«Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в городе Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.

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Устанавливаются обстоятельства произошедшего, правоохранители разыскивают подозреваемых.

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Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что использование мирных жителей в качестве живых щитов, пытки военнопленных, неизбирательное применение огня, организация покушений на гражданских сотрудников органов управления ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей России образуют состав военных преступлений Украины. По его словам, Россия, говоря о манере ведения Украиной военных действий, использует термин «террористические методы».