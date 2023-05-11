Криминал 11 мая 2023, 15:13 Покушение на Прилепина сочли подготовленной операцией спецслужб Украины Бастрыкин назвал покушение на Прилепина подготовленной операцией спецслужб Украины РИА «Новости»

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Покушение на писателя Захара Прилепина было хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его слова привел ТАСС.

«Это покушение стало хорошо подготовленной операцией спецслужб Украины. Технически подготовка оказалась сильная», — сказал он.

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Бастрыкин отметил, что задержанный правоохранителями исполнитель террористического акта действовал не в одиночку.

«Он был не один. Мы устанавливаем соучастников. Могу сказать, что в Московской области находился тайник с боеприпасами, с помощью которых подорвали автомобиль», — добавил глава ведомства.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Злоумышленник дистанционно подорвал снаряд под его автомобилем, писатель получил многочисленные ранения, его близкий товарищ Александр Шубин погиб.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Украины. Суд отправил его под арест на два месяца.