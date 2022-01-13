Покушение на лидера ОПГ 16-летней давности раскрыто в Архангельской области

Правоохранители раскрыли покушение 16-летней давности на лидера ОПГ Александра Пеункова в Архангельской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По данным ИА «Федерал-Пресс», в 2005 году Пеункова пытались застрелить. По этому делу задержали нескольких человек.

«Удалось установить причастных лиц — 54-летнего и 42-летнего жителей Республики Карелия», — рассказали в СК по региону.

Одного из них задержали, второй уже сидит за другое преступление.