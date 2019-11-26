Покусанную насекомыми и заболевшую девочку нашли одну в квартире в Шишкином Лесу

О том, что в одной из квартир в поселке находится малолетний ребенок сообщили соседи семьи по поселку. Правоохранители, прибывшие по вызову, проверили указанную квартиру, в которой обнаружили двухлетнюю девочку. Как отмечается в сообщении, ребенок находился в ситуации, «социально опасной для жизни и здоровья».

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По данным правоохранителей, мать девочки оставляла ее на попечение бабушки, которая является инвалидом первой группы. Бабушка была не в состоянии ухаживать за внучкой. Кроме того, сотрудники полиции установили, что мать девочки ведет «бродяжнический образ жизни» и уже оставляла дочку надолго без продуктов и денег.

«Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи с диагнозом острая вирусная инфекция, а также с обнаруженными на теле ребенка следами от укусов насекомых девочка была доставлена в одну из городских клинических больниц», — говорится в сообщении столичного ГУ МВД. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении матери девочки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.