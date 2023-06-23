Важное 23 июня 2023, 08:46 Покупателей цезия-137 для антироссийской провокации в зоне СВО задержала ФСБ ФСБ: задержаны покупатели цезия-137 для антироссийской провокации в зоне СВО РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали пятерых покупателей килограмма радиоактивного цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов. Вещество злоумышленники планировали использовать в зоне спецоперации, чтобы обвинить ВС России в применении оружия массового поражения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятерых участников ОПГ задержали с поличным во время незаконной покупки радиоактивного вещества. В дальнейшем преступники, действия которых координировал гражданин Украины, собирались провернуть контрабандный вывоз цезия-137 за границу.

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После, по данным ведомства, это вещество хотели использовать для сцен применения оружия массового поражения, в котором собирались обвинить ВС РФ. Все это — ради дискредитации России на международной арене.

Личностей задержанных и других подробностей в ФСБ пока не привели. Расследование продолжается.