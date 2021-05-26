Покупатель подмосковного магазина под наркотиками устроил погром и умер

Погром устроил в супермаркете поселка Калинино городского округа Люберцы 31-летний мужчина. Он хватал с полок бутылки с алкоголем и кидал в посетителей. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подбегает к полкам с алкоголем, хватает две бутылки. Сначала он кружится с ними в руках, а потом начинает кидать в посетителей. Усмирить неадекватного клиента бросились двое мужчин. Они скрутили и начали его удерживать.

Помощник руководителя Главного Следственного управления России СК РФ по Московской области Анна Тертичная заявила, что мужчина, устроивший погром в магазине, скончался. Она отметила, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

«Двое покупателей, находящихся в магазине остановили мужчину. Удерживая за руку положили его на пол. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни», — пояснила она.

В данный момент следователи проводят проверку. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления неизвестным наркотическим веществом. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Источник «360» выяснил, что при жизни покойный не отличался спокойным нравом. В возрасте 18 лет он совершил преступление, после которого скрылся. Суд постановил взыскать с него ущерб, но приставы не могли его найти на протяжении нескольких лет.