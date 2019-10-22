Покупатель может обратиться в суд. В Петербурге пожаловались на интернет-магазин для рыбаков

В Санкт-Петербурге актер местного театра владеет интернет-магазином с товарами для охотников и рыбаков. И с недавних пор в Сети появились негативные отзывы. По словам покупателей, продавец — обманщик. Подробнее в истории разбирался корреспондент «360».

Интернет-магазин торговал снастями для рыбной ловли и дорогими аксессуарами для охоты. Однако не все покупатели остались довольны сервисом. Они рассказали, что владелец магазина — просто-напросто мошенник.

«При этом я нашла целую группу людей и сейчас у нас в чате 14 человек и общий ущерб со всей группы — примерно полмиллиона рублей. И это только те люди, которых мне удалось найти. Существует компания с 2012 года, соответственно, людей гораздо больше», — рассказала Елена, потерпевшая.

Некоторым покупателям все-таки удалось вернуть деньги. Для этого им пришлось лично явиться в офис и, как говорят, просто их выбить. После этого владелец магазин закрыл. И теперь средства требовать не у кого.

Источник фото: телеканал «360»

«Если добросовестный продавец, то он, естественно, возвращает все денежные средства и пытается как-то урегулировать конфликт с потребителем. В случае если этого не происходит, даже если продавец возвращает какую-то незначительную сумму, потребитель, в данном случае покупатель, может обратиться в суд и потребовать возмещения понесенных убытков в рамках закона „О защите прав потребителей“. Соответственно, получить какие-то компенсации и штрафы в свою пользу», — прокомментировал Олег Теницкий, адвокат.

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Если верить сайту судебных приставов, на владельце висят около миллиона рублей штрафов — задолженности по кредиту, госпошлины, штрафы ГИБДД. А обманутым покупателям посоветовать можно лишь одно — быть более аккуратными к любым покупкам, особенно, если они совершаются в интернете.