«Покупатель» мобильной игры похитил у девушки 41 тысячу рублей

Отмечается, что девушка около трех лет играет в ролевую игру «Великий султан» на смартфоне. Однажды она познакомилась с молодым человеком, который представился Максимом. В ходе диалога по переписке он предложил знакомой продать ему аккаунт за 25 тысяч рублей.

Парень объяснил, что для осуществления банковской операции сперва необходимо перевести ему 41 тысячу рублей. Петербурженка не заметила ничего подозрительного в такой схеме и перечислила средства. После этого знакомый на связь не выходил.