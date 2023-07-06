Эксклюзив 06 июля 2023, 11:53 Покалеченный сверстниками подросток в Плотникове пришел в себя. Мать рассказала о его состоянии Мать избитого сверстниками подростка в Плотникове заявила, что его состояние улучшилось РИА «Новости»

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Пострадавший от рук сверстников подросток в селе Плотникове Новосибирской области пришел в себя. Мать парня подтвердила «360», что его состояние улучшилось.

«Все хорошо, ему уже лучше», — сказала она.

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Комментировать обстоятельства нападения женщина отказалась, так как идет расследование.

Мальчик вышел из комы и раскрыл свою версию произошедшего в ночь с 29 на 30 июня на берегу Ини, сообщили «Вести Новосибирск». Товарищи набросились на него из-за долга: он дал деньги одному из приятелей, а тот не захотел возвращать. Один бил ножом, другой камнем, в какой-то момент парни попытались отрезать ему нос.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». Обвиняемым — 14 и 15 лет, они распылили в 15-летнего потерпевшего перцовый баллончик, а после нанесли десятки ударов ножом. Первого отправили под домашний арест, второго — в изолятор. Соседка рассказала «360», что все трое дружили и расправа шокировала сельчан.