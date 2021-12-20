«Пока руки не отсохли». В Екатеринбурге избивших мужчину подростков заставили отжиматься

Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге наказали двух подростков, которые напали на случайного прохожего. Мужчину били ногами, когда он лежал на земле, а продукты, которые он нес с собой, парни растоптали.

О случившемся E1.ru рассказали местные жители. По словам одного из них, подростков искали всем поселком и смогли найти. Злоумышленниками оказались два 17-летних парня.

По информации издания, пострадавший обратился в полицию и прошел на медосвидетельствование. У него было сильно разбито лицо, значительно пострадали челюсть и нос. Подростки после того, как их смогли вычислить жители поселка, признались, что избили мужчину.

Нападение произошло в проезде Горнистов в Кольцове. Один из жителей, который участвовал в розыске, рассказал, что когда позвонил молодым людям, те стали оправдываться, говорили, что перепили суррогатного алкоголя и якобы ничего не помнят. Потом с ними решили пообщаться очно. Во время встречи было решено, что они должны отжиматься на снегу, «пока руки не отсохнут».

В региональном ГУ МВД нападение на мужчину пока не прокомментировали.