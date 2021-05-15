Пойманного с наркотиками на границе Крыма мужчину осудили на 7,5 лет

Пограничники Крыма задержали гостя из-за рубежа, желавшего пересечь госграницу. Четыре свертка растительного наркотика нашли при нем. Об этом сообщило РИА ФАН.

Содержимое пакетиков направили на экспертизу. Она заключила, что изъятое вещество является наркотиком и имеет массу 250 граммов. Полицейские завели уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, совершенное в крупном размере». Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы.