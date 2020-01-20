Пойманная с кокаином Наталья Бочкарева высказалась о решении суда

Актриса призналась, что день оглашения приговора стал для нее одним из самых сложных за последние несколько лет. Бочкарева написала, что была уверена в том, что истина возьмет верх над «горой несправедливости» и злобы.

Бочкарева поблагодарила тех, кто ее поддерживал и верил ей, а «не подстроенным историям, гадким заголовкам и злым языкам». Артистка также подчеркнула, что для нее самое важное — ее «личная правда», согласно которой она не употребляла наркотики. При этом ранее на суде она признала вину.

Наталья Бочкарева была арестована в конце сентября 2019 года, у нее был найден кокаин. Сначала она отрицала даже то, что ее задержали. Потом выяснилось, что все-таки задержание было. Бочкареву на год и восемь месяцев лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти тест на наличие алкоголя в крови.

Бочкаревой грозило до трех лет колонии, однако уголовное дело в итоге было закрыто, а актрисе назначили штраф. На суде было озвучено, что Бочкарева загладила вину крупным пожертвованием в благотворительный фонд.