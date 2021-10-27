Похитителей автобусной остановки поймали в Липецке

Попытка украсть автобусную остановку с территории садоводческого товарищества обернулась для двух жителей Липецка уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, попытка похищения остановки произошла в минувшую пятницу, 22 октября. Двое мужчин приехали в садовое товарищество с газовыми баллонами при помощи которых срезали металлический навес. Когда они начали распиливать остановку на мелкие детали, чтобы погрузить их в машину их заметил один из местных жителей. Мужчина позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали несостоявшихся похитителей остановки на месте. Это оказались два местных жителя в возрасте 23 и 30 лет. Сумма причиненного ими ущерба составила 46 тысяч рублей.

Против злоумышленников завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По решению суда, на время расследования подозреваемые остались под подпиской о невыезде. Им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.